Auf die Frage, ob Biden ihn vielleicht missverstehe, antwortete der faktische Herrscher des Königreichs: "Das ist mir einfach egal." Er warnte die USA in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des Magazins "The Atlantic" davor, sich in die inneren Angelegenheiten der absoluten Monarchie einzumischen.

"Wir haben nicht das Recht, euch in Amerika zu belehren. Das gilt auch umgekehrt." Es liege an Biden, sich über die Interessen der USA Gedanken zu machen. Saudi-Arabien habe eine lange historische Beziehung zu den USA. "Unser Ziel ist es, sie zu bewahren und zu stärken."

Saudi-Arabien zählt zu den wichtigsten Verbündeten der USA im Nahen Osten. Mohammed Bin Salman, auch bekannt als MBS, pflegte enge Beziehungen zu Ex-US-Präsident Donald Trump. Doch dessen Nachfolger Biden nahm eine kritischere Haltung ein. Grund ist etwa der Umgang mit Menschenrechten in Saudi-Arabien oder der Krieg im Jemen.

Bidens Regierung hat auch einen US-Geheimdienstbericht veröffentlicht, der MBS in Verbindung mit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 bringt. Salman bestreitet eine Verwicklung.

(Reuters)