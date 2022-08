"Der Leitzins sollte deutlich über 4 Prozent liegen - meiner Meinung nach 4,5 Prozent bis 5 Prozent - um die Inflation wirklich in Richtung 2 Prozent zu treiben", sagte der Chairman und Chief Executive Officer von Roubini Macro Associates im Interview mit Bloomberg TV.

"Wenn das nicht geschieht, werden die Inflationserwartungen aus den Angeln gehoben", sagte Roubini, dessen Vorhersage der Immobilienblase, die zur US-Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt führte, ihm den Spitznamen Dr. Doom einbrachte. "Und wenn das passiert, werden wir eine harte Landung erleben. So oder so, entweder es kommt zu einer harten Landung oder die Inflation gerät ausser Kontrolle."

Das jüngste Dotplot der Zentralbank mit Zinsprojektionen, das nach der Juni-Sitzung veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass der Leitzins bis Ende dieses Jahres etwa 3,375 Prozent und bis Ende 2023 fast 3,8 Prozent erreichen wird. Das ist laut Roubini nicht restriktiv genug.

"Selbst bei 3,8 Prozent liegt die Inflation immer noch weit über dem Zielwert von 8 Prozent und sinkt nur allmählich", sagte er. "Die Erwartung der Märkte, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinsen senkt, halte ich für illusorisch."

Roubini stimmt in einen Chor prominenter Ökonomen ein, darunter der Chefökonom von Goldman Sachs Jan Hatzius. Sie glauben, dass es für die Zentralbank schwierig sein wird, eine tiefe und schmerzhafte Rezession, auch bekannt als harte Landung, zu vermeiden.

«Basisszenario ist eine harte Landung»

"In den USA hat die Straffung der Fed immer dann zu einer harten Landung geführt, wenn die Inflation über 5 Prozent und die Arbeitslosigkeit unter 5 Prozent lag", so Roubini. "Mein Basisszenario ist also eine harte Landung."

Die US-Inflation hat sich im Juli stärker als erwartet abgeschwächt, was Anleger zu der Spekulation veranlasste, dass dadurch der Druck auf die US-Notenbank, die Zinssätze weiter aggressiv zu erhöhen, etwas nachgelassen hat. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent, was eine Abschwächung gegenüber dem Anstieg von 9,1 Prozent im Juni bedeutete. Dies war der höchste seit vier Jahrzehnten.

(Bloomberg)