Draghi: EU muss China von stärkerem Friedensengagement überzeugen

Bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine sollte der Westen nach Ansicht von Mario Draghi China zu mehr Engagement auffordern. Es sei entscheidend, dass die Europäische Union weiter geschlossen mit Peking spreche, damit China "konstruktiv an internationalen Anstrengungen um eine Vermittlung beitragen kann", sagte der italienische Ministerpräsident am Mittwoch in einer Rede im Parlament in Rom. Vor einem EU-China-Gipfel am 1. April unterstrich Draghi: "Wir müssen klar machen, dass wir von Peking erwarten, keine Unterstützung für Moskau bereitzustellen und aktiv und mit Entschlossenheit an den Bemühungen für Frieden teilzunehmen."