Draghis Regierung in Italien vor wichtigen Pandemie-Entscheidungen

Nach der Vereidigung von Italiens neuer Regierung bahnen sich für Ministerpräsident Mario Draghi und sein Kabinett wichtige Entscheidungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. Der Berater des Gesundheitsministeriums, Walter Ricciardi, forderte am Montag erneut einen "kurzen und gezielten Lockdown" für das ganze Land. Dieser müsse zwei bis vier Wochen dauern, sagte Ricciardi der Zeitung "Il Messaggero". In Italien gelten derzeit nur vereinzelt strengste Corona-Beschränkungen.