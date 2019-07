Drei sofortige Rücktritte bei Handelskammer Schweiz-Iran

Vizepräsident Giovanni Gaggini und Vorstandsmitglied Roland Borer verlassen die Organisation mit sofortiger Wirkung, Geschäftsführerin Pia Stäbler legt ihr Mandat auf Ende Juli nieder, wie die SIHIK am Donnerstag mitteilte.

In den vergangenen Monaten seien im Namen der Kammer gegenüber Medien Aussagen gemacht oder Handlungen getätigt worden, die nicht mit dem Gesamtvorstand abgesprochen worden seien und welche von Gaggini und Borer "keinesfalls gestützt oder gar geduldet" würden, heisst es in der Mitteilung. Sie würden sich "strikt" von diesen Aktionen distanzieren. Worum es bei genau ging, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Als Folge der Ereignisse legt auch Geschäftsführerin Pia Stebler ihr Mandat nieder. Der Vorstand sei auf ihre Fragen zu Ungereimtheiten und ihre Feststellungen - mit Ausnahme der beiden Zurückgetretenen - nicht eingegangen. Die Vorkommnisse hätten ihr daher keine andere Wahl gelassen, als das Mandat abzugeben.

Für die drei fehle nun die Vertrauensbasis für eine konstruktive Zusammenarbeit, steht in der Mitteilung. Demnach betonten sie, dass ihre Rücktritte nichts mit der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage in und um den Iran zu tun habe.

(AWP)