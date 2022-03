In New York ist die Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in den zweiten Tag gestartet. Mit Spannung wird dabei die Rede der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock am Abend (MEZ) erwartet. Das Treffen des grössten UN-Gremiums wird wegen der grossen Anzahl von weit mehr als 100 Sprechern der Mitgliedsstaaten voraussichtlich bis Mittwoch dauern und mit einer Abstimmung über eine gegen Russland gerichtete Resolution enden.