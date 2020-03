Dritter bestätigter Coronavirus-Fall in Baselland - Basel-Stadt mit einem Fall

Bei der angesteckten Person handelt es sich um jemanden aus dem Umfeld der 48-jährigen Mutter und des 23-jährigen Sohnes, die vergangene Woche positiv auf das neue Coronavirus getestet worden waren, wie der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) am Montag vor den Medien sagte. Weitere Angaben zur Person machte er nicht.

45 Personen würden sich derzeit im Baselbiet unter Quarantäne befinden, 14 Verdachtsfälle seien in Abklärung. Laut Weber sind die Spitäler im Landkanton mit ihren "Testkapazitäten am Anschlag".

Basel-Stadt mit einem Fall

Der Kanton Basel-Stadt hat gemäss einer Mitteilung des Gesundheitsdepartements vom Montagnachmittag nach wie vor einen bestätigten Fall - es handelt sich um eine Basler Erzieherin, die in einer Kindertagesstätte in Riehen arbeitet.

221 Personen befinden sich im Stadtkanton in Quarantäne, darunter die Familien der Kinder, welche die Kindertagesstätte in Riehen besucht hatten. In den Familien gebe es weiterhin keinen positiven Fall, schreibt das Gesundheitsdepartement. Die erkrankten und getesteten sechs Kinder hätten eine saisonale Grippe.

Das Universitätsspital Basel hat bisher 235 Tests durchgeführt - ein Drittel der Tests betraf Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons oder im Ausland. Von den Tests waren vier positiv - jener der infizierten Basler Erzieherin und die drei Fälle im Baselbiet. 69 Testresultate sind noch offen.

mk

(AWP)