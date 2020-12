Dritter Fall von mutiertem Coronavirus - alle in der Deutschschweiz

Die neue Coronavirus-Variante verbreitet sich in der Schweiz weiter: Drei Fälle wurden bis Samstag nachgewiesen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit traten alle in der Deutschschweiz auf. Zwei Personen mit Wohnsitz in Grossbritannien, wo das mutierte Variante zuerst aufgetreten war, wurden kontaktiert, zum dritten Fall ist dazu noch nichts bekannt.