Druck auf Bundesrat wächst - Parmelin: Kein Paukenschlag in Brüssel

(Meldung ausgebaut) - Das Rahmenabkommen mit der EU erhitzt vor dem Treffen von Bundespräsident Guy Parmelin mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Gemüter. Economiesuisse fordert vom Bundesrat Führungsstärke zugunsten des Abkommens, die FDP stellt einen Notfall-Plan B vor und die SVP empfiehlt ein sittliches Begräbnis. Parmelin sagte in der Sonntagspresse, er habe es am Freitag in Brüssel nicht auf einen Paukenschlag abgesehen.