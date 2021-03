Druck auf New Yorks Gouverneur Cuomo wächst

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo gerät nach Belästigungsvorwürfen von Frauen immer stärker unter Druck. Weitere prominente Mitglieder seiner demokratischen Partei forderten inzwischen seinen Rücktritt. Der 63-Jährige schloss einen vorzeitigen Amtsverzicht am Freitag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz jedoch erneut aus. "Ich habe das, was ich vermeintlich getan haben soll, nicht getan. Punkt."