Economiesuisse mit Klimaplan - Forderung nach rascher Lösung mit EU

(Meldung ausgebaut) - Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse unterstützt das neue CO2-Gesetz. Zum Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2050 legt er ein Programm mit konkreten Anweisungen an die Unternehmen in neun Aktionsfeldern vor. In der Europapolitik soll der Schwebezustand rasch enden.