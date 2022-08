Verboten wird, Gold aus Russland zu kaufen, einzuführen oder zu transportieren. Der Bundesrat übernimmt damit die neusten Sanktionen der EU. Der Entcheid war erwartet worden.

Die Landesregierung begründet die Sanktionen aufgrund der "anhaltenden russischen Militäraggression in der Ukraine". Die Massnahmen treten am 3. August um 18.00 Uhr in Kraft. Bereits seit dem 22. Juli ist es EU-Mitgliedsländern verboten, russisches Gold zu importieren.

In der Schweiz gab es jüngst Kontroversen und Verwirrung mit Importen russischen Goldes. Ausgelöst hatten die Diskussionen Goldimporte über 3,3 Tonnen mit russischer Herkunft im Mai und im Juni. Der Schweizer Zoll klassifizierte in einer nachträglichen Untersuchung die Importe als unproblematisch. Die Meldung der russischen Gold-Importe in die Schweiz sorgte weltweit für Aufsehen und Irritationen, vor allem in der englischsprachigen Welt.

Schweizer Goldraffinerien wie Valcambi, Metalor oder Arcor-Heareus sind für einen Grossteil der weltweiten Goldverarbeitung verantwortlich.

(AWP/cash)