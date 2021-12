Ein Viertel der über 65-Jährigen hat dritte Dosis erhalten

(Neu: Zweiter Absatz nach dem Lead, Kanton AI an zweiter Stelle. Dritter Absatz ergänzt mit AI) - Die Drittimpfung gegen das Coronavirus haben in der Schweiz bisher 24,2 Prozent der über 65-jährigen Bevölkerung erhalten. Von den 16- bis 64-Jährigen wurden 0,85 Prozent geboostert, was 48'317 Personen entspricht.