So könnte etwa in städtischen Liegenschaften die Raumtemperatur um 1 bis 2 Grad gesenkt werden. Das Warmwasser könnte mit Ausnahme von Schulen und Turnhallen ganz abgestellt werden. Auch die Städte wollen koordiniert ihren Beitrag leisten. So lasse sich etwa die Wassertemperatur in den Hallenbädern senken.

In der Adventszeit und zu Weihnachten sollten weniger Lichter brennen. Die SBB haben ihrerseits bereits die grosse Uhr am Hauptsitz in Bern abgestellt. Der FDP-Ständerat Damian Müller spricht sich für Anreize aus, um freiwillige Einsparungen zu belohnen - als Ergänzung zu Kontingentierungen.

(AWP)