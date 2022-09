Gemäss den Berechnungen der Elcom bezahlt ein typischer Haushalt im kommenden Jahr 26.95 Rappen pro Kilowattstunde. Dies entspreche einer Zunahme von 5.77 Rappen pro Kilowattstunden oder 27 Prozent. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich gemäss der Elcom eine Stromrechnung von 1215 Franken oder 261 Franken mehr als im Vorjahr.

Die Preise variieren innerhalb der Schweiz zwischen den Netzbetreibern teils erheblich. Grund sind laut der Elcom vor allem die grossen Unterschiede bei der Energiebeschaffung und dem Anteil der Eigenproduktion.

Je nach regionalem Energieversorgen steigen die Stromtarife mancherorts offenbar sogar um das Dreifache. Es gibt dem Konsumentenschutz zufolge Orte, wo ein Haushalt mit 4500 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr mit einer Steigerung der Stromkosten von 780 auf 2230 Franken rechnen muss. Das ist beinahe eine Verdreifachung des Strompreises innerhalb eines Jahres.

Für die Bürgerinnen und Bürger richtete die Elcom online einen Strompreisvergleich ein, der Kantone, Gemeinden und Stromanbieter berücksichtigt. Wegen eines technischen Problems war das Angebot nach Bekanntgabe der massiven Preiserhöhungen jedoch vorübergehend nicht nutzbar.

Ähnliches Bild für Unternehmen

Die Strompreise setzen sich aus mehreren Teilen zusammen: den Netznutzungstarifen, den Energietarifen, den Abgaben an die Gemeinwesen sowie dem Netzzuschlag. Massgebend sind damit etwa die Entstehungskosten durch den Betrieb von Kraftwerken und langfristige Bezugsverträge des Verteilnetzbetreibers. In den Preis hineingerechnet werden aber auch der Verwaltungsaufwand und erlaubte Gewinne der Stromunternehmen.

Im kommenden Jahr schlagen vor allem die höheren Energietarife (+64 Prozent) pro Kilowattstunde zu Buche. Aber auch die Abgaben und Leistungen an die Gemeinwesen steigen (+11 Prozent) und die Netzkosten werden höher (+7 Prozent). Dagegen bleibt der Netzzuschlag stabil.

Für die kleinen und mittleren Unternehmen ergibt sich ein ähnliches Bild. Den Angaben zufolge steigen die Netzkosten, der Netzzuschlag und die Energiepreise sowie die Abgaben auch für sie.

Ukraine-Krieg und Kraftwerkausfälle

Ein Grund für die gestiegenen Strompreise liegt in den rekordhohen Tarifen am Grosshandelsmarkt, an dem Strom beschafft wird. Diese sind laut dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) bereits Ende des letzten Jahres stark gestiegen aufgrund von höheren Brennstoff- und CO2-Preisen sowie Kraftwerksausfällen insbesondere in Frankreich. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise mit weniger Gas- und Kohleimporten aus Russland und die Trockenheit verschärften die Preissituation an den Märkten zusätzlich.

Der Konsumentenschutz kritisierte am Dienstag die Stromunternehmen. Diese würden teils ungerechtfertigte Gewinne auf dem Rücken der Konsumenten erwirtschaften, schrieb er in einer Mitteilung. Oftmals würden Stromunternehmen Grundgebühren wie etwa für Anschlüsse, Servicepauschalen oder ähnliche Grundpreise ohne effektiven Energiebezug verrechnen. Solche Pauschalen verzerrten die Kostenwahrheit der Stromrechnung und hielten die Menschen vom Energiesparen ab.

Rund 630 Stromversorger

Der Preisüberwacher Stefan Meierhans sieht in den Netzgebühren einen Hebel gegen die steigenden Stromkosten. Laut Meierhans könnte der Bundesrat die Kosten für die Netznutzung anpassen, wie er kürzlich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. "Heute sind die Kosten für die Nutzung des Stromnetzes in der Schweiz enorm hoch, weil die Stromnetzbetreiber ihr Kapital fürstlich verzinsen dürfen." Der Bundesrat könnte laut dem Preisüberwacher die Rahmenbedingungen so ändern, dass diese Tarife sinken müssten.

Die rund 630 lokalen Stromversorger hatten bis Ende August der Elcom die Tariferhöhungen für das Jahr 2023 melden müssen. Die Aufsicht prüfte danach die Kostenrechnungen. Sie kann ungerechtfertigte Strompreiserhöhungen untersagen oder bei zu hohen Preisen Absenkungen verfügen. Rund zwei Prozent der Netzbetreiber haben gemäss Elcom ihre Daten nicht fristgerecht eingereicht. Aufgrund der geringen Grösse dieser Gebiete sei jedoch mit keiner wesentlichen Änderung des Gesamtbildes mehr zu rechnen, hiess es.

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/

(AWP)