An der European Energy Exchange kostete die Megawatt-Stunde zur Lieferung in einem Jahr am Dienstag zeitweise 502 Euro und damit 5,2 Prozent mehr als am Vortag. Binnen Jahresfrist ist der Strompreis um 500 Prozent gestiegen, hauptsächlich aufgrund der Drosselung der Erdgaslieferungen aus Russland.

Die Regierungen stehen vor der Aufgabe, für mögliche Stromausfälle in diesem Winter in einigen europäischen Ländern zu planen. Die Stromproduktion der französischen Kernkraftwerke, die traditionell das Rückgrat des europäischen Stromsystems bilden, steuert auf das niedrigste Niveau seit Jahrzehnten zu. Gleichzeitig ist auch die Energieproduktion von Wasserkraftwerken in einigen Ländern so niedrig wie seit Jahren nicht.

