Energiepreise und Pandemie: Milliardenschwere Entlastungen für Bürger

(Ausführliche Fassung) - Angesichts gestiegener Energiepreise sowie der Folgen der Corona-Pandemie sollen Bürger und Firmen in Deutschland finanziell entlastet werden. "Wir sichern den Bürgerinnen und Bürgern mehr Geld im Portemonnaie, und wir sichern den Betrieben Liquidität", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag im Bundestag. "Damit stützen wir langfristig die Zuversicht in eine gute wirtschaftliche Entwicklung." Der Bundestag befasste sich erstmals mit Plänen der Koalition. Unterdessen billigte der Bundesrat einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Millionen Menschen.