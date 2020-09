Der französische Energiekonzern Engie will mehr Geld vom Entsorger Veolia Environnement für den Engie-Anteil an Suez. Unter den vorgeschlagenen Bedingungen könne der Verkauf des Suez-Anteils nicht eingegangen werden, teilte Engie am Donnerstag in La Defense bei Paris mit. Engie-Verwaltungsratschef Jean-Pierre Clamadieu und Vorstandschefin Claire Waysand sollen nun Verhandlungen mit Veolia führen und ein besseres Angebot herausschlagen. Ein möglicher Verkauf der Suez-Anteile sei immerhin im Sinne des eingeschlagenen Wegs zum Ausbau der Geschäfte mit Infrastruktur und erneuerbaren Energien, sagte Clamadieu.