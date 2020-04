Es ist ja so etwas wie eine Eltern-Kinder-Beziehung entstanden zwischen dem Bundesrat und der Schweizer Bevölkerung in den letzten Wochen. Die Eltern sagen ihren Schützlingen, wie sie sich in der Coronakrise zu verhalten haben ("Bleiben Sie zu Hause"). Es gibt Lob ("Die Bevölkerung hat sich grossartig verhalten"), aber stets ein unterschwelliger Wink mit dem Zaunpfahl ("Wir müssen diszipliniert bleiben und den ganzen Weg gehen").

Leadership und eine klare, unmissverständliche Kommunikation sind in Krisenzeiten unabdingbar. Das mag autoritär tönen, gilt aber auch für einen Staat wie die Eidgenossenschaft, die mit Notrecht notabene gleich sieben Grundrechte eingeschränkt hat. Umso wichtiger, dass diese Krisenkommunikation glaubwürdig klingt. Einige Zweifel hatte ich diesbezüglich in den letzten Wochen.

Da wurde Mitte März der Bevölkerung versichert, es seien in der Schweiz genügend Vorräte angelegt, auch bei Medikamenten. Unmittelbar darauf schränkte der Bundesrat die Abgabe von Medikamenten kurzerhand ein. Das Schmerzmittel Dafalgan war gar nicht mehr erhältlich.

Die Situation in Tessinern Spitälern sei "dramatisch", sagte ebenfalls Mitte März Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), vor den Bundeshausmedien. Um tags darauf vom Medizinischen Leiter der Kantonsspitäler Tessin via Zeitung die verärgerte Antwort zu erhalten: "Wir sind längst noch nicht am Anschlag".

Ein Journalist wollte von Koch kürzlich auch wissen, wie hoch die Sterblichkeitsrate der hospitalisierten Corona-Patienten über 65 Jahre sei. "Das weiss ich nicht", sagte der BAG-Mann. Das ist zwar ehrlich, aber irritierend.

Schliesslich die Kontroverse mit den Schutzmasken. Deren Nutzen sei wissenschaftlich nicht erwiesen, so der Standpunkt des BAG in den letzten Wochen. Nun schliesst Bundesrat Alain Berset eine bundesrätliche Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit auf einmal nicht mehr aus. Der Hintergrund dabei, den mittlerweile fast alle wissen: In der Schweiz gibt es gar nicht ausreichend Schutzmasken für die Bevölkerung.

Ist solches Herumlavieren Teil eines Manövers, um Panik in der Bevölkerung zu verhindern? Das wäre zu Beginn einer Notlage allenfalls noch nachvollziehbar.

Nun aber beginnt ab 26. April die Phase der Lockerung des "Lockdowns". Für die Schweizer Wirtschaft sind diese Schritte von enormer Bedeutung. Der graduelle Wiedereinstieg ins "normale" Leben bringt aber noch viel mehr Unabwägbarkeiten und Unsicherheiten als der Lockdown selber. Weshalb dürfen Geschäfte gewisser Branchen früher öffnen als andere? Weshalb sollen wir unsere Smartphone-Daten preisgeben, um Infizierte zu erkennen? Warum sollen Firmen bei ihren Mitarbeitern laut BAG keine Corona-Tests durchführen, obwohl in der Schweiz mittlerweile genügend Test-Kits vorhanden sind?

Antworten auf diese Fragen erfordern Transparenz und ertragen keine Doppeldeutigkeiten. Sonst setzt man die eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel und verliert das Vertrauen der Leute.