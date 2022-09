Wie der russische Staatskonzern Gazprom am späten Freitag mitteilte, sei bei Wartungsarbeiten ein Öl-Leck entdeckt worden. Die Gasdurchleitung sei deswegen vollständig gestoppt worden. Eine Gasturbine könne wegen des Schadens nicht sicher betrieben werden. Angaben über die Dauer des Stopps machte Gazprom nicht.

Der Betrieb der Pumpen in der Verdichterstation Portowaja sei unterbrochen worden. Es werde kein Gas mehr zur Pipeline Nord Stream 1 transportiert. Angaben über die Dauer des Stopps machte Gazprom nicht.

Siemens Energy teilt zu den von Gazprom gemeldeten Defekten mit: "Als Hersteller der Turbinen können wir lediglich feststellen, dass ein derartiger Befund keinen technischen Grund für eine Einstellung des Betriebs darstellt." Leckagen beinträchtigten im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht. Siemens Energy sei aktuell nicht mit Wartungsarbeiten beauftragt. "Unabhängig davon, haben wir bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass in der Verdichterstation Portowaja genügend weitere Turbinen für einen Betrieb von Nord Stream 1 zur Verfügung stehen", teilt das Unternehmen mit.

Die Europäische Kommission hat dem russischen Staatskonzern Gazprom vorgeworfen, den Gasfluss über die Ostseepipeline Nord Stream 1 wegen falscher Vorwände aufzuhalten. "Die Ankündigung von Gazprom von heute Nachmittag, Nord Stream 1 erneut unter falschen Vorwänden stillzulegen, ist ein weiterer Beleg seiner Unzuverlässigkeit als Lieferant", schrieb ein Sprecher der EU-Kommission am Freitagabend auf Twitter. Es sei auch ein Beweis für den Zynismus Russlands, das es vorziehe, Gas zu verbrennen, statt Verträge zu erfüllen.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.

It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.

— Eric Mamer (@MamerEric) September 2, 2022