Gemäss einer Umfrage des Dachverbandes der Schuldenberatungsstellen geben 70 Prozent an, dass die Anfragen bei den Fachstellen zugenommen haben, wie es am Montag in der Mitteilung der Schuldenberatung Schweiz hiess. 27 Prozent stellen sogar eine deutliche Zunahme von Anfragen fest.

Diese Zunahme sei auf Einkommensausfälle der Betroffenen aufgrund Kurzarbeit, Stellenverlust und dem Wegfall von Zusatzverdienst-Möglichkeiten zurückzuführen. Alle Stellen erwarten aber in Zukunft wegen der Verzögerungseffekte einen weiteren Anstieg der Verschuldung. Betroffene melden sich im Durchschnitt fünf Jahre nach der Verschuldung bei den Fachstellen, wie es weiter hiess. Sich früh von einer Fachstelle beraten zu lassen, sei sinnvoll.

Laut Mitteilung hat die Konjunkturschungsstelle der ETH Zürich eine Analyse durchgeführt. Dabei stellte sie fest, dass sich 11 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen unter 4000 Franken und 6 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen von 4000 bis 6000 Franken verschulden mussten, um die laufenden Ausgaben zu decken. Insbesondere haben sich Personen verschuldet, die arbeitslos geworden sind (25 Prozent), selbständig sind (13 Prozent) oder Kurzarbeit beziehen (11 Prozent), wie es heisst.

Die Ausfälle gefährden laut Schuldenberatung Schweiz auch laufende Sanierungsverfahren von überschuldeten Personen, denn Abzahlungspläne könnten wegen ausgefallener Einnahmen und trotz tiefer Ausgaben (Existenzminimum) nicht eingehalten werden.

(AWP)