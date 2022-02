Getrieben wurde der Anstieg vor allem durch das anhaltende Auseinanderdriften der Eigenheimpreise von den Mieten, wie auch von den Haushaltseinkommen. Negativ wirkten sich auch der erhöhte Anteil von Kreditanträgen für reine Renditeimmobilien aus - also Immobilien, die vom Käufer nicht zum Wohnen genutzt werden.

Die Preise für Eigenheime stiegen laut Mitteilung im vierten Quartal um 6 Prozent, was der stärkste Anstieg seit 2013 sei. Das Volumen ausstehender Hypotheken bei privaten Haushalten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Haushaltseinkommen stiegen im Gegenzug nur um 1,3 Prozent.

Im Vorquartal war der Index noch deutlich gesunken. Mit dem Wert von rund 1,5 ist der Markt für die UBS-Analysten überbewertet. Ab einem Indexwert von über 2 bestehe ein Blasenrisiko. Dies war zuletzt in den 1990er Jahren der Fall. Der Trend zeigt jedoch weiter nach oben.

Liessen anhaltende Tiefzinsen und ein geringes Neuangebot die Preise im bisherigen Tempo weiter steigen, so dürften sich die Ungleichgewichte in den nächsten Quartalen akzentuieren, prognostizieren die UBS-Ökonomen. In den nächsten zwölf Monaten sei eine Preiskorrektur aber unwahrscheinlich. Ein Risiko seien weiter steigende Inflationsraten, was den Ausschlag für Zinsanstiege geben könnte.

(AWP)