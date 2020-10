Eric Nussbaumer ist neuer Nebs-Präsident

Eric Nussbaumer ist neu Präsident der Neuen Europäischen Bewegung (Nebs). Der Baselbieter SP-Nationalrat wurde an der Jahresversammlung der überparteilichen Organisation am Samstag in Bern zum Nachfolger von Martin Naef und François Cherix gewählt. Das Vizepräsidium wird mit je einem Vertreter der GLP, der CVP und der bisherigen Vertreterin der Grünen breiter aufgestellt.