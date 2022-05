Erneuter Wechsel an der Spitze von Brasiliens Ölriesen Petrobras

Vor der Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober will die brasilianische Regierung von Staatschef Jair Bolsonaro die Spitze des Ölkonzerns Petrobras mit Sitz in Rio de Janeiro ein weiteres Mal neu besetzen. Dies ging aus einer Mitteilung des Ministeriums für Bergbau und Energie in Brasília am Montagabend (Ortszeit) hervor.