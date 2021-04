Erste indische Coronavirus-Mutation in der Schweiz festgestellt

"Die Konsultation darüber läuft, Indien auf die Liste der Risikoländer zu setzen", schrieb das BAG auf Twitter. Der Grund sei die schnelle Ausbreitung der Variante im Land, teilte das BAG auf Anfrage mit. Indien sei bereits auf der Liste des Staatssekretariats für Migration (Sem). Das bedeute, dass nur Schweizer Bürgerinnen oder Bürger oder Personen mit Aufenthaltstitel aus Indien einreisen dürften.

Die Probe mit der indischen Coronavirus-Mutation stammt gemäss BAG von Ende März und wurde an der ETH-Basel sequenziert. Die Passagierin oder der Passagier sei aus einem europäischen Land als Transitpassagier in die Schweiz eingereist.

Noch keine genauen Informationen

Nach Angaben des BAG vom Samstag gibt es derzeit noch keine genauen Informationen über die Auswirkungen auf die Übertragbarkeit, Reinfektionen, Durchbruchsinfektionen oder die Schwere der Infektion. Entsprechende Abklärungen liefen, hiess es. Die indische Variante B.1.617 steht zurzeit bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Beobachtung.

Am Dienstag sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, vor den Medien, die indische Virusvariante sei von internationalen Behörden noch nicht bewertet worden. Sie sei potenziell immun-invasiv. Man wisse zurzeit noch zu wenig darüber, um bereits Massnahmen wie ein Einreiseverbot zu evaluieren. Gesundheitsminister Alain Berset erklärte, es gebe derzeit keine Direktflüge zwischen Indien und der Schweiz.

Weitgehendes Einreiseverbot in Deutschland

In Deutschland gilt nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA ab Montag ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen, die sich zuvor in Indien aufgehalten haben.

Indien erreichte am Freitag den zweiten Tag in Folge einen weltweiten Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Innerhalb von 24 Stunden wurden 332'730 Corona-Fälle erfasst - so viele wie in keinem anderen Land der Welt an einem Tag zuvor. Damit haben sich innert vier Tagen mehr als eine Million Menschen in Indien mit dem Virus infiziert.

Schuld daran dürfte eine verbreitete Sorglosigkeit sein, hiess es. Es gab lange Massenveranstaltungen für anstehende Regionalwahlen und religiöse Feste, bei denen Menschen weder Masken trugen noch Abstand hielten. Aber auch Virusmutationen dürften eine Rolle spielen.

(AWP)