Erste Städte in Brasilien machen wegen Corona-Krise komplett dicht

Angesichts steigender Infektionszahlen hat ein Richter in Brasilien erstmals den Lockdown für mehrere Städte angeordnet. In Sao Luís, der Hauptstadt des nördlichen Bundesstaates Maranhao, und drei weiteren Städten in der Umgebung werden demnach von 5. Mai an für zehn Tage alle nicht-essenziellen Aktivitäten ausgesetzt, wie aus einer Erklärung der Justiz von Sao Luís am Donnerstag (Ortszeit) hervorging.