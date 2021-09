EU-Abgeordnete verdächtigen Gazprom der Marktmanipulation

Mehrere Dutzend EU-Abgeordnete wittern angesichts hoher Energiepreise eine mögliche Marktmanipulation des russischen Gaskonzerns Gazprom . Die Abgeordneten kritisieren unter anderem, Gazprom habe sich geweigert, Gaslieferungen durch bereits existierende Pipelines zu buchen und seine Produktion gedrosselt. Dies lasse vermuten, "dass der Rekordanstieg der Erdgaspreise in Europa in den letzten Wochen ein direktes Ergebnis der bewussten Marktmanipulation und der Massnahmen von Gazprom sein könnte", heisst es in dem auf Donnerstag datierten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.