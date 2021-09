EU-Abgeordneter Lukas Mandl zu Gast in der Schweiz

Der Österreicher Lukas Mandl hat am Samstag als Gast an der Delegiertenversammlung der Mitte-Partei Schweiz teilgenommen. Er verfasst im Auftrag des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments einen Bericht zur Beziehungen Schweiz-EU. Diesen will er bis Ostern vorlegen.