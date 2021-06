Die am Freitag beschlossenen Massnahmen zum 387 Milliarden Euro schweren Etat - etwa ein Drittel des EU-Haushalts von 2021 bis 2017 - sehen vor, die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt zu verringern. Zudem sollen kleinere Höfe besser unterstützt werden. "In einigen Punkten hätten wir uns vielleicht ein anderes Ergebnis gewünscht", schrieb EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski auf Twitter. "Aber insgesamt denke ich, dass wir mit der erzielten Einigung zufrieden sein können." Das Abkommen muss vom EU-Parlament und den Mitgliedsstaaten abgesegnet werden.

It fills me with great satisfaction being able to state that we have done it!

On some points we may have wished for a different outcome but overall I think we can be content with the agreement we have achieved. /1#CAPreform #FutureofCAP https://t.co/iBVxZc12PK

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) June 25, 2021