EU-Behörde prüft Antikörper-Therapie gegen Covid-19

Nach ersten Resultaten von zwei Studien könnten die Präparate in Kombination gegen eine Covid-19-Erkrankung wirksam sein. Untersucht werde auch die Einzel-Wirksamkeit des Wirkstoffes Bamlanivimab. Wie lange das Prüfverfahren dauern werde, sei unklar.

Die beiden Antikörper-Präparate sollen das Spike-Protein des Coronavirus an verschiedenen Stellen angreifen, so dass das Virus nicht in Körperzellen eindringen kann. Durch den Kombi-Angriff könnte es wirksamer sein als nur ein einzelnes Präparat.

Die Experten der EMA prüfen zur Zeit noch zwei andere Antikörper-Therapien gegen Covid-19. Als erstes Corona-Medikament war im vergangenen Juni Remdesivir in der EU zugelassen worden. Von einer Anwendung des Mittels hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO im November aber abgeraten, weil es "keinen bedeutenden Einfluss auf die Sterblichkeit" habe./ab/DP/eas

(AWP)