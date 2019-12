EU-Bericht: Europa wird Umweltziele für 2020 verfehlen

Die EU wird ihre Ziele in der Umwelt- und Klimapolitik voraussichtlich verfehlen. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der in Kopenhagen ansässigen Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor. Der Energieverbrauch stieg demnach zuletzt wieder, die Treibhausgasemissionen gehen nicht zurück und der Verlust der Biodiversität setzt sich fort.