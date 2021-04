EU fordert von Schweiz Flexibilität im Streit um Rahmenabkommen

Die EU hat die Schweiz zum Einlenken im Streit über das geplante Abkommen zu den bilateralen Beziehungen aufgefordert. "Ich denke, es ist möglich, Kompromisse zu finden (...)", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag am Rande eines Gesprächs mit dem Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin in Brüssel. Es brauche dafür aber auf beiden Seiten ein gewisses Mass an Flexibilität. Parmelin sagte, in den vergangenen Monaten seien intensive Diskussionen geführt worden. Nun gehe es darum, eine politische Bewertung der Ergebnisse dieser Gespräche vorzunehmen.