EU führt Mitte 2024 Standard-Ladekabel für Handys ein

(Neu: drei letzten Abschnitte - Schweiz-Aspekt) - Handys und zahlreiche andere Elektrogeräte müssen in der EU ab Mitte 2024 eine einheitliche Ladebuchse haben. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich auf USB-C als Standard-Ladebuchse, wie die Leiterin der Verhandlungen, Anna Cavazzini, am Dienstag in Strassburg sagte. Die Schweiz will die Regeln übernehmen.