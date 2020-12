Der Niederländer Frank Elderson wird Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Die EU-Staats- und Regierungschefs billigten die Personalie am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Eldersons achtjährige Amtszeit beginnt am 15. Dezember. Der niederländische Zentralbanker tritt die Nachfolge des Luxemburgers Yves Mersch an.