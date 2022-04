EU-Kommission arbeitet an neuem Sanktionspaket inklusive Öl

Die EU-Kommission will nach Angaben des irischen Aussenministers Simon Coveney einen Vorschlag für ein europäisches Importverbot für russisches Öl vorlegen. "Sie arbeiten jetzt daran, dass sichergestellt ist, dass Öl Teil des nächsten Sanktionspakets ist", sagte Coveney am Montag am Rande eines EU-Aussenministertreffens in Luxemburg. Dies habe man von EU-Kommissionspräsidention Ursula von der Leyen gehört.