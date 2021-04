EU-Kommission billigt staatliche Hilfen für Air France

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagte im französischen Fernsehen, dass der französische Staat seinen Aktienanteil auf rund 30 Prozent erhöhen könne. Er hält aktuell gut 14 Prozent. Im Gegenzug muss Air France am Pariser Flughafen Orly einen Teil der Start- und Landeslots an andere Unternehmen abgeben. So könnten Konkurrenten ihre Aktivitäten auf diesem Flughafen ausweiten, wodurch faire Preise und eine grössere Auswahl für Verbraucher gewährleistet seien, erklärte Vestager./nau/DP/jha

