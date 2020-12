EU-Kommission billigt staatliche Hilfen für polnische Lot

Die EU-Kommission hat staatliche Hilfen in Höhe von 650 Millionen Euro für die polnische Fluglinie Lot gebilligt. Die Beihilfe umfasse ein zinsvergünstigtes Darlehen in Höhe von 400 Millionen Euro sowie eine Kapitalzuführung von rund 250 Millionen Euro, teilte die Kommission am Dienstag in Brüssel mit.