EU-Kommission ermittelt erneut gegen Strombörse in Paris

Die EU-Kommission hat die Strombörse Epex Spot in Paris erneut im Verdacht, gegen Wettbewerbsrecht verstossen zu haben. Es werde geprüft, ob sie "ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt hat", um Wettbewerber in mindestens sechs EU-Ländern - darunter Deutschland - zu behindern, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. An Strombörsen kaufen und verkaufen Unternehmen Energie. Es werde unter anderem befürchtet, dass Massnahmen ergriffen wurden, die dafür gesorgt hätten, dass Kunden ihrer Wettbewerber keinen vollen Zugang zu sogenannten Intraday-Marktes gehabt hätten.