EU-Länder offen für mehr Kooperation bei Verteidigung

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen angesichts des Kriegs in der Ukraine Wege finden, um bei der Verteidigung besser zusammenzuarbeiten. "Ich glaube alle sind sich einig, dass sich die Dinge seit dem 24. Februar geändert haben", sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas am Freitag am Rande eines EU-Gipfeltreffens im französischen Versailles. Dazu gehöre die Überlegung, gemeinsam Fähigkeiten für das Militär anzuschaffen, die für einzelne Staaten zu teuer seien, so Kallas.