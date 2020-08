EU organisiert Sondersitzung der Aussenminister zu Belarus und Türkei

Die Aussenminister der EU-Staaten werden am Freitagnachmittag in einer ausserplanmässigen Videokonferenz über die jüngsten Entwicklungen in Belarus sowie im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer beraten. Weiteres Thema der Gespräche solle die Lage im Libanon nach der Explosionskatastrophe in Beirut sein, teilte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch mit.