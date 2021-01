EU-Parlament kritisiert Pläne für Investitionsabkommen mit China

Vor dem Hintergrund der politischen Lage in Hongkong hat das Europaparlament das geplante Investitionsabkommen der Europäischen Union mit China kritisiert. Die Abgeordneten monierten einen "überstürzten Abschluss", ohne dass gleichzeitig konkrete Massnahmen gegen die anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen ergriffen worden waren. Die Staatengemeinschaft laufe so Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit als globaler Akteur im Bereich der Menschenrechte auszuhöhlen, hiess es in einer am Donnerstag angenommenen Entschliessung.