EU setzt weitere Gebiete auf schwarze Liste der Steueroasen

Die EU-Finanzminister haben am Dienstag die schwarze Liste mit Steueroasen so wie die graue Liste angepasst und neue Drittstaaten und Gebiete darauf gesetzt. "Unser Ziel ist es, weltweit optimale Steuertransparenz zu erreichen", sagte der bulgarische Finanzminister Vladislav Goranov am Dienstag in Brüssel.