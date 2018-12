EU-Staaten bestätigen Starttermin für Freihandelsabkommen mit Japan

Die EU-Staaten haben den Termin für den Start des Freihandelsabkommens mit Japan offiziell bestätigt. Das grösste von der Europäischen Union jemals geschlossene Abkommen werde am 1. Februar in Kraft treten und Märkte mit insgesamt mehr als 600 Millionen Menschen verbinden, teilte die Vertretung der Mitgliedstaaten am Donnerstag zum Abschluss des Ratifizierungsprozesses mit.