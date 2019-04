EU-Staaten ebnen Weg für Handelsgespräche mit den USA

(neu: Im 1. und 12. Absatz wurden Äusserungen von Altmaier hinzugefügt.) - Die EU hat sich nach monatelangem Tauziehen auf den Beginn von Handelsgesprächen mit den USA verständigt. Eine Mehrheit der Mitgliedsländer will am kommenden Montag das Verhandlungsmandat für die EU-Handelsbeauftragte Cecilia Malmström beschliessen, um US-Sonderzölle auf europäische Autos zu verhindern. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus mehreren Quellen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüsste die Verständigung und sprach am Abend von einem Durchbruch in Brüssel.