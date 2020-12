EU-Staaten wollen gegen Ausbeutung in Warenproduktion vorgehen

Die EU-Staaten wollen gemeinsam gegen Ausbeutung in der weltweiten Warenproduktion vorgehen. Die Mitgliedstaaten sprachen sich dafür am Dienstag einvernehmlich für ein europäisches Sorgfaltspflichtengesetz aus, wie das Bundesarbeitsministerium in Berlin mitteilte. Die Initiative richtet sich gegen Missstände wie Kinderarbeit oder Hungerlöhne.