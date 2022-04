EU und Indien wollen in Technologie-Fragen enger zusammenarbeiten

DELHI (awp international) - Die EU und Indien wollen in Fragen der Technologie-Entwicklung enger zusammenarbeiten. "Wir sind der Meinung, dass die Beziehungen zu Indien ein grosses Potenzial haben, und wir müssen dieses Potenzial nutzen", sagte ein hochrangiger EU-Beamter. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bei ihrem Besuch in dem asiatischen Land am Montag zusammen mit Premierminister Narendra Modi einen gemeinsamen Handels- und Technologierat starten. Ein ähnliches Format hat die EU im vergangenen Jahr bereits mit den USA begonnen.