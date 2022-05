EU und Japan wollen stärker zusammenarbeiten

Die Europäische Union (EU) und Japan wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Zu diesem Zweck treffen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel an diesem Donnerstag in Tokio den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Beim 28. EU-Japan-Gipfel soll es unter anderem um die gemeinsamen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie um Hilfen für Kiew gehen. Auch Chinas wachsender Machtanspruch in der Indo-Pazifik-Region dürfte auf der Agenda stehen.