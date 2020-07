EU-Wettbewerbshüter fechten Gerichtsurteil zu Hutchison an

Die EU-Kommission will nicht akzeptieren, dass ein von ihr ausgesprochenes Übernahmeverbot für den Hongkonger Mischkonzern Hutchison für ungültig erklärt wurde. Man habe entschieden, gegen das entsprechende Urteil des EU-Gerichts beim Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel einzulegen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Brüssel. Die Entscheidung werfe bedeutende juristische Fragen auf - zum Beispiel wenn es um Beweisstandards und die wirtschaftliche Bewertung durch die Kommission gehe. Man sei der Auffassung, dass das EU-Gericht Rechtsfehler begangenen habe und bitte nun den übergeordneten Gerichtshof um Aufhebung des Urteils.