EU will mit London 'Raum für Verbesserungen' beim Handel ausloten

Die EU will die durch den Brexit entstandenen Probleme im Handel zwischen ihr und Grossbritannien so weit wie möglich reduzieren. "Gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich werden wir schauen, wo es noch Raum für Verbesserungen bei der Anwendung des Handelsabkommens" gibt, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Dienstag am Rande einer Videoschalte mit EU-Amtskollegen.