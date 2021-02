EU-Ziel im Kampf gegen Krebs: Nur noch fünf Prozent Raucher 2040

Kampf dem Krebs: Binnen 20 Jahren soll die Raucherquote in der Europäischen Union von derzeit 25 auf unter fünf Prozent sinken. Dies ist ein Ziel eines am Mittwoch vorgestellten EU-Plans gegen die oft tödliche Volkskrankheit. Zudem sollen Früherkennungsprogramme und spezialisierte Krebszentren ausgebaut werden. Aus dem EU-Haushalt sollen vier Milliarden Euro in die Initiative fliessen, wie die EU-Kommission in Brüssel vorschlug.